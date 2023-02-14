ساعات "جلاكسي ووتش 5" ستوفر تقنية تسهل على النساء معرفة الوقت المناسب للحمل

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية حصلت على تقنية جديدة في ساعاتها "جلاكسي ووتش 5"، تمكن النساء مستخدمات الساعة من معرفة التوقيت المثالي للحمل.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "جلاكسي ووتش 5" ستعتمد على مستشعر لدرجة حرارة الجسم مدعوم بتطبيق الخصوبة "ناتشيورال سياكلز"، الذي يأتي بخوارزمية تتبع الدورة الشهرية للنساء مستندة لدرجات حرارتهن.
وتقدم الساعة بتلك الطريقة لأول مرة فترة الخصوبة المثالية للنساء الراغبات في الحمل أو اللاتي يردن تجنبه.
وستوفر الشركة الكورية الجنوبية هذه الميزة في 32 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.
وحصلت هذه التقنية على إجازة من إدارة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بعدما وصلت نسبة دقة نتائجها إلى نحو 93% تقريبًا.