ساعات "جلاكسي ووتش 5" ستوفر تقنية تسهل على النساء معرفة الوقت المناسب للحمل

وحصلت هذه التقنية على إجازة من إدارة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية، وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بعدما وصلت نسبة دقة نتائجها إلى نحو 93% تقريبًا.