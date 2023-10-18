"إكس" تجبر المستخدمين الجدد على دفع اشتراك مادي.. تعرّف على التفاصيل الكاملة

أعلنت منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، عن طرحها نظام اشتراك جديد سيتم فرضه على المستخدمين الجدد، لمعالجة مشكلة منشورات "الروبوت" أو ما يطلق عليها "البريد العشوائي" التي تعيق النظام الأساسي للمنصة.
وأوضحت "إكس" في بيان رسمي، أن الاشتراك الجديد سيطلق عليه اسم "لستُ روبوتًا" وسيكون بمقابل 1 دولار فقط سنويًّا.
وسيتوجب عليهم دفع هذه المبالغ للتحقق من حساباتهم قبل أن يتمكنوا من البدء في النشر.
ومن المقرر أن يبدأ برنامج الاشتراكات الجديد في نيوزيلندا والفلبين، وسيتبعه بعد ذلك المزيد من المناطق.
وسيكون لزامًا على أي مستخدم جديد لـ"إكس" في المناطق التي سيتم تطبيق البرنامج بها، دفع 1 دولار سنويًّا حتى يتمكن من نشر التغريدات بصورة عادية.
وأفادت "إكس" بأن مستخدمي المنصة الحاليين لن يتأثروا بالبرنامج الجديد.
وسيتطلب إعداد حساب X جديد التحققَ من الهاتف أولًا، يليه الدفع لإحدى خطط الاشتراك.
ووفقًا للبيان الصحفي، سيتمكن المستخدمون الجدد على إصدار الويب من "إكس" الذين دفعوا مقابل الاشتراك الجديد، من نشر المحتوى، مثل المنشورات والرد وإعادة النشر، بالإضافة إلى الاقتباس ووضع إشارة مرجعية على منشورات الحسابات الأخرى.
بينما لن يتمكن المستخدمون الجدد الذين قاموا بإلغاء الاشتراك في خطط الاشتراك ولم يوافقوا على دفع المقابل المادي؛ إلا من قراءة المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات.