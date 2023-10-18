"إكس" تجبر المستخدمين الجدد على دفع اشتراك مادي.. تعرّف على التفاصيل الكاملة

ووفقًا للبيان الصحفي، سيتمكن المستخدمون الجدد على إصدار الويب من "إكس" الذين دفعوا مقابل الاشتراك الجديد، من نشر المحتوى، مثل المنشورات والرد وإعادة النشر، بالإضافة إلى الاقتباس ووضع إشارة مرجعية على منشورات الحسابات الأخرى.