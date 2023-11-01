رسمياً.. سامسونج تطلق جهازها اللوحي "جلاكسي تاب أيه 9 بلس" في كوريا الجنوبية

ويحتوي الجهاز اللوحي على فتحة مخصصة لبطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين بما يصل إلى 1 تيرابايت، ويحتوي على كاميرتين - كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل وأمامية بدقة 5 ميجابكسل. كما يتميز بأربعة مكبرات صوت مع دعم Dolby Atmos ويحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.