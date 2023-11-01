رسمياً.. سامسونج تطلق جهازها اللوحي "جلاكسي تاب أيه 9 بلس" في كوريا الجنوبية

أطلقت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية جهازها اللوحي "جلاكسي تاب أيه 9 بلس" رسمياً في كوريا الجنوبية.
وأوضحت سامسونج أن الجهاز تم طرحه بصورة أولية بذاكرة وصول عشوائي "رام" واحدة بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، وبألوان الجرافيت والفضي.
ووعدت الشركة بأن يتم لاحقاً طرح إصدارات أخرى أكثر تقدماً للجهاز.
ويبلغ سعر إصدار "جلاكسي تاب أيه 9 بلس" المخصص للإنترنت اللاسلكي "واي فاي" فقط 270 دولاراً، فيما تبلغ تكلفة الإصدار المزود بالاتصالات الهاتفية 310 دولارات.
ويعمل الجهاز بوساطة معالج "سنابدراجون 695 إس أو سي" وبنظام تشغيل أندرويد 13، المستند إلى واجهة مستخدم خاصة بسامسونج.
تم تصميم "جلاكسي تاب أيه 9 بلس" بشاشة LCD بمقاس 11 بوصة وتردد 90 هرتز بدقة 1920 × 1200 بكسل.
ويحتوي الجهاز اللوحي على فتحة مخصصة لبطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين بما يصل إلى 1 تيرابايت، ويحتوي على كاميرتين - كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابكسل وأمامية بدقة 5 ميجابكسل. كما يتميز بأربعة مكبرات صوت مع دعم Dolby Atmos ويحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.
يتم تزويد الحزمة بأكملها ببطارية تبلغ سعتها 7040 مللي أمبير في الساعة تستمد الطاقة من خلال منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 15 وات.