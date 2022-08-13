تقارير تكشف عن خطط مشتركة لـ"بي إم دبليو" و"تويوتا" لإنتاج خلايا وقود مبتكرة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن خطط مشتركة لشركتي "بي إم دبليو" و"تويوتا" المتخصصتين في تصنيع السيارات، لإنتاج خلايا وقود مشتركة خلال عام 2025.
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "بي إم دبليو" و"تويوتا" تخططان لتصميم خلايا وقود لسيارات نظيفة صديقة للبيئة، عن طريق تصميم خلايا وقود هيدروجينية جديدة مبتكرة.
وستركز خلايا الوقود الجديدة على سيارات الدفع الرباعي، التي لا تزال تشكل مشكلة في عمل السيارات الكهربائية بكفاءة كبيرة حتى الآن.
وأشارت إلى أن خلايا وقود الهيدروجين ستتميز بأنها لن تكون عرضة للنقص أو الفقدان سريعًا، كما يحدث في السيارات الكهربائية الحالية.
ولم تكشف الشركتان تفاصيل وتقنيات خلايا الوقود الجديدة، واكتفتا بالقول إنها لا تزال قيد التصميم والاختبار.