تقارير: هيمنة "جوجل" على محركات البحث تتراجع عالميًّا.. وهذه خطتها للمواجهة

ويمكن من خلال هذه الميزة الجديدة أن تقدم تفاعلات باللغة الطبيعية مع مكتبة الصور الخاصة بكل مستخدم، مثل أن يطلب منها صورًا بأزياء الهالوين مثلًا على مر السنين، أو صورًا حول تعلمه السباحة، وما إلى ذلك من أمور.