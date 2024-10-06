تقارير: هيمنة "جوجل" على محركات البحث تتراجع عالميًّا.. وهذه خطتها للمواجهة

تقارير: هيمنة "جوجل" على محركات البحث تتراجع عالميًّا.. وهذه خطتها للمواجهة
كشفت تقارير صحفية عالمية، أن هيمنة شركة "جوجل" الأمريكية على مجال محركات البحث في طريقها للتراجع عالميًّا، وسط منافسة محتدمة مع "تيك توك" وشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة.
وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير خاص بها، إلى أن حصة محرك بحث "جوجل" في سوق الإعلانات بالولايات المتحدة، قد يتراجع العام المقبل لأقل من 50% لأول مرة.
وذكرت الصحيفة أن هناك موجة من العروض الجديدة للمعلنين بالمنصات المنافسة لجوجل، بدأت تضرب أسواق محركات البحث عالميًّا؛ مما يجعل قبضتها على أعمال الإعلان في محركات البحث تتراجع بصورة كبيرة.
يُذكر أن جوجل تمتلك نصيب الأسد من الإعلانات على محركات البحث، وتجني منها أرباحًا تُقَدر بنحو 300 مليار دولار، بحسب الصحيفة.
وتوقعت إحدى شركات الأبحاث، أن منافسي جوجل في مجال محركات البحث، بدأوا في تهديد عرشها بصورة كبيرة؛ بسبب استخدامهم تقنيات الذكاء الاصطناعي والفيديو الاجتماعي؛ لإعادة تشكيل المشهد بصورة كبيرة.
من جانبها، أشارت التقارير إلى أن "جوجل" الْتفتت إلى هذا الخطر، وبدأت في التحرك مبكرًا، بإطلاق عدد من التقنيات التي يدمج فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي بمحرك بحثها.
وآخر هذه التقنيات المدمجة، هو إدخالها ميزة "اسأل الصور" على خدمة "جوجل فوتوز" الخاصة بها المدمجة بمحرك بحثها والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويمكن من خلال هذه الميزة الجديدة أن تقدم تفاعلات باللغة الطبيعية مع مكتبة الصور الخاصة بكل مستخدم، مثل أن يطلب منها صورًا بأزياء الهالوين مثلًا على مر السنين، أو صورًا حول تعلمه السباحة، وما إلى ذلك من أمور.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الميزة ستكون متاحة عبر تطبيقات "أندرويد" و"آي أو إس".