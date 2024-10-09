تسريبات تكشف صورًا حية لهاتف "سامسونج جلاكسي إس 25" المرتقب

ولكن تعود المصادر وتشير إلى أن "سامسونج" بها حالة من الجدل حاليًا؛ بسبب تأخر إنتاج معالجات "أكسيونز 2500"، وقد تلجأ إلى "كوالكوم" معالجات "سنابدراجون" في كل إصدارات الهاتف.