تسريبات تكشف صورًا حية لهاتف "سامسونج جلاكسي إس 25" المرتقب

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن صور حية جديدة لهاتفها المرتقب "جلاكسي إس 25".
ومن المتوقع أن تطلق سامسونج هاتفها الجديد أوائل عام 2025 المقبل.
وتُظهر التسريبات الواجهةَ الأمامية لهواتف "جلاكسي إس 25" و"جلاكسي إس 25 بلس" و"جلاكسي إس 25 ألترا"، والتي يبدو أنها ستأتي بحواف أنحف.
ويظهر من الصور المسربة كذلك أن هاتف "جلاكسي إس 25 ألترا" سيأتي بشاشة تُطابق تقريبًا شاشة هاتف "آيفون 16 برو ماكس" التي سيبلغ قطرها 6.0 بوصة.
كما ستكون شاشة "جلاكسي إس 25 ألترا" أنحف بمقدار 0.2 ملليمتر عن الإصدار السابق.
وتتوقع المصادر أن تأتي هواتف "جلاكسي إس 25" بمعالجات من "أكسيونز"؛ فيما سيأتي هاتف "جلاكسي إس 25 ألترا" بمعالج "سنابدراجون 8 الجيل الرابع".
ولكن تعود المصادر وتشير إلى أن "سامسونج" بها حالة من الجدل حاليًا؛ بسبب تأخر إنتاج معالجات "أكسيونز 2500"، وقد تلجأ إلى "كوالكوم" معالجات "سنابدراجون" في كل إصدارات الهاتف.