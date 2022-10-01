نتائج مذهلة في اختبار كاميرا "آيفون 14 برو" الأمامية

وأرجع الاختبار تفوق كاميرا "آيفون 14 برو" الأمامية إلى تقنية "فريندز آند فاميلي" الجديدة، التي تلتقط صورًا متميزة ودقيقة لدرجات لون البشرة، وقدرتها على تقليل ضبابية الحركة، والتباين في عرض الوجوه، ونوع البورتريه للكاميرا الذي يجعل صورها أشبه بالكاميرات الاحترافية "دي إس إل آر"؛ حيث ظلّت الصورة مستقرة حتى بعد التكبير 3 أضعاف.