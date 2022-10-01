نتائج مذهلة في اختبار كاميرا "آيفون 14 برو" الأمامية

حقّقت كاميرا هاتف "آيفون 14 برو" الأمامية نتائج مذهلة في اختبار "دي إكس أو مارك" الشهيرة، في تصوير لقطات السيلفي والفيديو.
وأوضح الاختبار أن هاتف "آيفون 14 برو" حقّق المركز الثاني في التصنيف العالمي لكاميرات الهواتف الذكية، بفارق نقطة واحدة عن هاتف "هونور ماجيك 4 آلتيمات".
كما أن هاتف "آيفون 14 برو" حقق أفضل أداء كاميرا أمامية في العالم، سواء في لقطات السيلفي أو مشاهد الفيديو.
وأرجع الاختبار تفوق كاميرا "آيفون 14 برو" الأمامية إلى تقنية "فريندز آند فاميلي" الجديدة، التي تلتقط صورًا متميزة ودقيقة لدرجات لون البشرة، وقدرتها على تقليل ضبابية الحركة، والتباين في عرض الوجوه، ونوع البورتريه للكاميرا الذي يجعل صورها أشبه بالكاميرات الاحترافية "دي إس إل آر"؛ حيث ظلّت الصورة مستقرة حتى بعد التكبير 3 أضعاف.
وقدمت الصور الثابتة مع الكاميرا الأمامية لهاتف "آيفون 14 برو" نطاقًا ديناميكيًّا رائعًا، وتعريضًا ضوئيًّا مميزًا.
وتتمثّل نقاط الضعف الملحوظة في كاميرا الصور الشخصية في iPhone 14 Pro في وجود ضوضاء ملحوظة في الصور ومقاطع الفيديو في معظم الظروف، ودرجات ألوان البشرة المتغيرة والأقل دقة في ظروف الإضاءة الأكثر تحدّيًا مثل عندما يكون المشهد مضاءً من الخلف أو في الإضاءة الخافتة.