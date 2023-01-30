تسريبات تكشف عن صدمة توجّهها "سامسونج" لمنتظري "جلاكسي إس 23"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية تنوي توجيه صدمة لمنتظري هواتفها الرائدة "جلاكسي إس 23" المرتقبة.
وأوضحت التقارير المنشورة عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن سامسونج ستوفر تقنيات تخزين أبطأ في سعات التخزين الأقل، فيما ستوفر تقنيات التخزين الأسرع للسعات الأكبر.
ولفتت المصادر، إلى أن شريحة التخزين الأسرع "يو إف إس 4" ستكون متوافرة في سعات تخزين 256 جيجابايت، فيما سيتم توفير معيارية "يو إف إس 3.1" لسعة تخزين 128 جيجابايت.
وتوفر معيارية "يو إف إس 4" إمكانية تخزين 4200 ميجابايت في الثانية، مقابل 2800 ميجابايت في الثانية لمصلحة معيارية "يو إس إس 3.1".
كما أن سامسونج ستعتمد أيضاً على تقنيات السيليكون الجديد التي تعد أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 46%، وهي ترقية ستؤدي لعمر أطول لبطارية هذه الهواتف.