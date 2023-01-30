تسريبات تكشف عن صدمة توجّهها "سامسونج" لمنتظري "جلاكسي إس 23"

ولفتت المصادر، إلى أن شريحة التخزين الأسرع "يو إف إس 4" ستكون متوافرة في سعات تخزين 256 جيجابايت، فيما سيتم توفير معيارية "يو إف إس 3.1" لسعة تخزين 128 جيجابايت.