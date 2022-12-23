كلاكيت ثاني مرة.. إختراق لـ"LastPass" وسرقة بيانات خزينة العملاء

يُذكر أن برنامج إدارة كلمات المرور "Lastpass" يستخدمه أكثر من 33 مليون شخص و100 ألف شركة في جميع أنحاء العالم؛ حيث يعدّ هذا الاختراق هو ثاني اختراق أمني تكشف عنه الشركة منذ بداية العام بعد الحادثة الأولى التي أكدتها الشركة في شهر أغسطس الماضي، عن أن بيئة المطور الخاصة بها قد تم اختراقها باستخدام حساب مطور مخترق.