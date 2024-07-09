بعد أكثر من 40 عامًا منذ إطلاقه.. مايكروسوفت تمنح أحد أبرز تطبيقاتها ميزة "التدقيق الإملائي"

وعلى وجه التحديد، تعمل الميزة بنفس الطريقة التي تعمل بها في "وورد" أو متصفح إيدج؛ حيث يتم تمييز الكلمات التي بها أخطاء إملائية من خلال تسطيرٍ أحمر، وعند النقر بزر الماوس الأيمن على الكلمة التي بها خطأ إملائي عدة مرات، تحصل على قائمة بخيارات التهجئة الصحيحة للتغيير إليها.