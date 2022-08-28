الكشف عن سعر باقات "نتفلكس" المدعومة بإعلانات

كشفت تقارير صحفية عالمية عن السعر المتوقع أن تطرح به منصة "نتفلكس" إصدارها الاقتصادي الجديد المدعوم بإعلانات.
وأوضحت شبكة "بلومبرج" الأمريكية أنه يُتوقع أن تطرح نتفلكس إصدارها المزود بالإعلانات مقابل 7 أو 9 دولارات شهريًّا.
وتبدأ الباقات الأساسية لنتفلكس حاليًا بسعر 10 دولارات، ولا تشمل البث عالي الدقة، وتصل إلى 20 دولارًا شهريًّا للباقات المزودة بتقنية عرض 4كى.
ومتوقع أن تطلق نتفلكس الإصدار الجديد في 6 أسواق قبل نهاية العام الجاري 2022، على أن توسع إطلاقه خلال عام 2023.
وتخطط نتفلكس أن تعرض حوالى 4 دقائق إعلانات فقط في الإصدار الجديد كل ساعة، ولن تضع أي منها في نهاية الفيلم أو المسلسل المعروض.
وذكرت مصادر أن نتفلكس لا تُخطط حاليًا لعرض إعلانات أثناء عرض محتوى الأطفال أو الأفلام الأصلية.