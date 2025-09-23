"إنستغرام" يكشف الأعمار المزيفة بالذكاء الاصطناعي.. وينقل القُصّر إلى نسخة خاصة تلقائيًا

في خطوة جديدة لتعزيز حماية المراهقين، بدأ تطبيق "إنستغرام"، التابع لشركة "ميتا"، في تفعيل ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى كشف المستخدمين الذين يقدّمون أعمارًا غير صحيحة، خاصة من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.