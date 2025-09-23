"إنستغرام" يكشف الأعمار المزيفة بالذكاء الاصطناعي.. وينقل القُصّر إلى نسخة خاصة تلقائيًا

في خطوة جديدة لتعزيز حماية المراهقين، بدأ تطبيق "إنستغرام"، التابع لشركة "ميتا"، في تفعيل ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى كشف المستخدمين الذين يقدّمون أعمارًا غير صحيحة، خاصة من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انطلقت الميزة رسميًا، يوم الإثنين، في عدد من الدول منها بريطانيا وكندا وأستراليا، في إطار سعي التطبيق لضمان التزام المراهقين بالقواعد المحددة لأعمار المستخدمين.
وتعتمد الخاصية الجديدة على تحليل ملامح الوجه والصور الخاصة بالمستخدم، لاكتشاف أي تلاعب في العمر المُدخل عند إنشاء الحساب. وإذا تبين أن المستخدم دون السن القانونية، فسيتم نقله تلقائيًا إلى نسخة "Teen Account" المصممة خصيصًا للمراهقين، مع إرسال إشعار بذلك.
كما يتيح "إنستغرام" للمستخدمين الطعن في القرار، إما بإرسال صورة "سيلفي" للتحقق منها عبر تقنية التعرف على الوجه، أو بإرفاق نسخة من بطاقة الهوية الرسمية لإثبات السن الحقيقي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود العالمية المتزايدة لحماية القُصّر على الإنترنت، وتقييد وصولهم إلى محتوى لا يتناسب مع أعمارهم.