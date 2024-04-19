رحلة في عالم الروبوتات.. كيف تُغيِّر "سارة وأخواتها" مسار القطاعات الخدمية بالمملكة؟

تسعى المملكة بشكل دائم إلى مواكبة التطور التقني وتحاول أن تكون ضمن أولى الدول المتقدمة التي تعتمد بشكل كبير على التقنية في جميع المجالات، وخصوصًا في تغيير مسار التعليم بالسعودية، كما تسعى إلى أن تكون نموذجًا يُحتذى به ويتماشى على خطاه في التقنيات الذكية.