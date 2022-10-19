"نتفلكس" ستبدأ في تطبيق رسوم إضافية لهذه الحسابات

أعلنت منصة الترفيه مدفوع الأجر "نتفلكس" عن بدئها في تطبيق رسوم إضافية لعدد من الحسابات مطلع العام المقبل 2023.
وأوضحت "نتفلكس"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن المنصة ستبدأ في فرض رسوم على أي "مستخدم إضافي" للحساب الواحد، في مطلع العام المقبل 2023.
وتأتي هذه الخطوة في محاولة من "نتفلكس" للسيطرة على ظاهرة مشاركة كلمات المرور، التي تسببت في أول خسارة للمشتركين منذ إنشاء الشركة قبل عِقد من الزمان.
وأفادت "نتفلكس" بأن الرسوم الإضافية التي سيدفعها المستخدم، ستكون مقابل المستخدمين من "خارج أفراد الأسرة المباشرة".
لم تعلن "نتفلكس" عن الأسعار المتوقع أن تبدأ في تطبيقها على المستخدمين الإضافيين، ولكن مصادر توقعت أن تكون من 3 إلى 4 دولارات إضافية، لتكون أقل تكلفة من الحسابات المدعومة بإعلانات التي ستكلف المستخدمين 7 دولارات شهريًا.