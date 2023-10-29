علماء يابانيون يطوّرون بطاريات يمكنها تخزين الطاقة أعلى بنسبة 60%

وتتميز تلك البطاريات الجديدة بخلوّها من عنصر "الكوبالت" الذي يعتبر عنصرًا مكلفًا ونادرًا، بالإضافة إلى أنه "سام" من الناحية البيئية، كما يتم استخراجه من مناطق فقيرة وفق ظروف توصف بأنها تحمل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.