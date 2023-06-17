تقنية

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث لـ Foxit

المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم إعادة استخدام الذاكرة
"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث لـ Foxit

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أمس، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Foxit لمعالجة ثغرة في عدد من الثغرات في منتج Foxit PhantomPDF 10.1.11.37866 وما قبل.

تفصيلًا: بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحًا أن Foxit أصدرت تحديثًا لمعالجة الثغرات.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ثغرة "Use-After-Free"، إعادة استخدام الذاكرة، وتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد.

وأوصى المركز بتحديث المنتج المتأثر؛ حيث أصدرت Foxit توضيحًا لهذ التحديث

الأمن السيبراني
Foxit

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