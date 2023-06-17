"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث لـ Foxit

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أمس، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Foxit لمعالجة ثغرة في عدد من الثغرات في منتج Foxit PhantomPDF 10.1.11.37866 وما قبل.