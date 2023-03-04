لزيادة مبيعاتها.. "ميتا" تخفض سعر نظّارات الواقع الافتراضي

أعلنت "ميتا بلاتفورمز"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، عن خفض أسعار نظارات الواقع الافتراضي في خطوة تستهدف زيادة المبيعات.
وقالت الشركة في بيان: إن سعر نظارة "ميتا كويست 2" سيتراجع من 499.99 دولارًا إلى 429.99 دولارًا.
وستخفض الشركة سعر نظارة "ميتا كويست برو" إلى 999.99 دولارًا من 1499.99 دولارًا، بعد 6 أشهر فقط من الإعلان عنها لأول مرة.
وتسعى "ميتا"، وفق سكاي نيوز عربية، لإعادة الاهتمام بالأجهزة المرتبطة بعالم ميتافيرس؛ إذ يواجه رهان الشركة على تطبيقات الواقع الافتراضي صعوبات في تحقيق النجاح المنتظر.
وقالت "ميتا" في البيان: "كان هدفنا دائمًا هو تصنيع أجهزة سهل تحمل تكلفتها من جانب أكبر عدد ممكن من الأشخاص؛ للاستفادة من كل ما تقدّمه تكنولوجيا الواقع الافتراضي".
يذكر أن "ميتا" كانت قد أعلنت خسارة وحدة "ريالتي لابس" نحو 13.7 مليار دولار في العام الماضي، وهي الوحدة المسؤولة عن تصنيع تكنولوجيا الميتافيرس لدى الشركة.