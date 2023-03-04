لزيادة مبيعاتها.. "ميتا" تخفض سعر نظّارات الواقع الافتراضي

وقالت "ميتا" في البيان: "كان هدفنا دائمًا هو تصنيع أجهزة سهل تحمل تكلفتها من جانب أكبر عدد ممكن من الأشخاص؛ للاستفادة من كل ما تقدّمه تكنولوجيا الواقع الافتراضي".