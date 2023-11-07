الشركة المصممة للعبة "فورتنايت" ترفع دعوى قضائية ضد "جوجل"

أعلنت شركة "إيبيك جيمز" المصنعة للعبة "فورتنايت" الشهيرة، رفع دعوى قضائية ضد "جوجل" في محكمة بولاية سان فرانسيسكو.
وتتهم "إيبيك جيمز" شركة "جوجل" بممارسة أنشطة "احتكارية"؛ حيث فرضت عليها عمولة بنسبة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق على متجر "جوجل بلاي".
واتهمت كذلك "جوجل" بإدارة ظهرها لشعارها "لا تكن شريرًا" الذي صاغته الشركة عند تأسيسها عام 1998.
ومع ذلك، قالت جوجل إن هناك الكثير من الطرق الأخرى لتنزيل التطبيقات على هواتف "أندرويد".
وقالت جوجل منذ فترة طويلة إنها تتنافس مع شركة أبل، وترفض فكرة احتكار "جوجل بلاي".
وتفتح المحاكمة جبهة أخرى لمكافحة الاحتكار ضد جوجل. وتدافع الشركة أيضًا عن نفسها أمام محكمة في واشنطن؛ حيث اتهمت وزارة العدل الأمريكية الشركة باحتكار البحث بشكل غير قانوني.
ورفعت الشركة المصممة لـ"فورتنايت" قضية مماثلة على شركة "أبل" بنفس الأسباب في عام 2021.
وفي عام 2020، سحبت الشركة لعبة "فورتنايت" من "جوجل بلاي"، و"آب ستور"، قائلة إن الرسوم كانت بمثابة "عقاب" على المطورين.
ورفض القاضي في هذه القضية فكرة أن شركة "أبل" كانت احتكارًا، لكنه سمح للتطبيقات بتوجيه المستخدمين بعيدًا عن الرسوم التي تفرضها "أبل" داخل التطبيق.
وتجادل "إيبيك جيمز"، بأن "جوجل" قضت على المنافسة في توزيع تطبيقات "أندرويد" باستخدام عدد لا يحصى من الحواجز التعاقدية والفنية.
ومع ذلك، تقول جوجل إن المنافسة -عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات- أكبر من أي نظام تشغيل آخر.
وتقول الشركة: "إن أندرويد هو النظام الأساسي الوحيد للهواتف المحمولة الذي يمنح المطورين طرقًا متعددة لتوزيع التطبيقات".