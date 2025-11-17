تسريبات تكشف مواصفات كاميرا "سامسونج جلاكسي إس 26 ألترا"

كشفت تقارير مسربة من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية معلومات وتفاصيل كاميرا هاتفها المرتقب "جلاكسي إس 26 ألترا".
وأظهرت التقارير أن الكاميرا الأمامية للهاتف ستكون ذات فتحة أكبر، لكن من دون تحسينات تقنية كبيرة.
وأشارت التقارير إلى أن كاميرا السيلفي في هاتف "جلاكسي إس 26 ألترا" ستكون عبارة عن ثقب بقطر 4 ملليمترات وهو الأكبر على الإطلاق في أي هاتف "سامسونج ألترا"، وتغيير كبير في التصميم، يمكنه توسيع مجال رؤية الكاميرا السيلفي لتصل من حوالي 80 درجة إلى 85 درجة.
ومع ذلك، قد لا تشهد الكاميرا الأمامية نفسها تحسينات كبيرة. من المتوقع أن تبقى الدقة والمستشعر دون تغيير، مما يوفر منظورًا أوسع ولكن ليس بالضرورة جودة صورة فائقة.
وتقول المصادر إن الكاميرات الخلفية الخاصة بالهاتف ستكون دون تغيير كبير مع تعديلات طفيفة فقط متوقعة في التصوير عن بُعد والفيديو".