تسريبات تكشف مواصفات كاميرا "سامسونج جلاكسي إس 26 ألترا"

وأشارت التقارير إلى أن كاميرا السيلفي في هاتف "جلاكسي إس 26 ألترا" ستكون عبارة عن ثقب بقطر 4 ملليمترات وهو الأكبر على الإطلاق في أي هاتف "سامسونج ألترا"، وتغيير كبير في التصميم، يمكنه توسيع مجال رؤية الكاميرا السيلفي لتصل من حوالي 80 درجة إلى 85 درجة.