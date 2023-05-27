قوقل بلاي يحذف لعبة طوّرها أتراك تدعو لقتل اللاجئين السوريين

وكتبت على صفحتها في قوقل بلاي عبارات تدعو للعنف ضد اللاجئين السوريين، مثل "احم حدودك لا تدعهم يمرون"، و"ركز على الهدف وانطلق واترك الباقي للشاحنات"، و"قبل أن يعبر اللاجئون الحدود ادعسهم بالشاحنات واقذفهم".