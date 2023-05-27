قوقل بلاي يحذف لعبة طوّرها أتراك تدعو لقتل اللاجئين السوريين

حذف متجر قوقل بلاي "Google Play" لعبة إلكترونية تحمل اسم "Zafer Tourism"، والتي طورها مبرمجون أتراك، بعد انتقادات واسعة من اللاجئين ووسائل الإعلام السورية.
وتحاكي اللعبة محاولة عبور الحدود التركية بين اللاجئين السوريين، ويقوم اللاعب بمحاولة دهس أكبر عدد ممكن منهم باستخدام شاحنات، وحصلت اللعبة على تقييم 3.9، وتم تحميلها حوالي ٥ آلاف مرة قبل حذفها.
وكتبت على صفحتها في قوقل بلاي عبارات تدعو للعنف ضد اللاجئين السوريين، مثل "احم حدودك لا تدعهم يمرون"، و"ركز على الهدف وانطلق واترك الباقي للشاحنات"، و"قبل أن يعبر اللاجئون الحدود ادعسهم بالشاحنات واقذفهم".