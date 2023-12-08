براءة اختراع تمنح ساعات "أبل ووتش" أداة جديدة كليًا في المستقبل

ومع ذلك، تقول براءة الاختراع إن "الضوء المعياري يمكن أن يتلقى اتصالاً من الجهاز القابل للارتداء لتنشيط (تشغيل) أو إلغاء تنشيط (إيقاف) واحد أو أكثر من مصادر الضوء الخاصة بمجموعة الضوء المعيارية"، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين أيضًا التحكم فيه باستخدام "أبل ووتش" الخاصة بهم.