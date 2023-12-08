براءة اختراع تمنح ساعات "أبل ووتش" أداة جديدة كليًا في المستقبل

كشفت تقارير صحفية عالمية عن تسجيل ساعات "أبل ووتش" براءة اختراع جديدة، ستوفر لها أداة جديدة كليًا في المستقبل بعالم الساعات الذكية.
وأظهرت براءة الاختراع أن ساعات "أبل ووتش" ستحظى في المستقبل بميزة "المصباح اليدوي"، الذي سيوفر في الساعة مصباحًا يدويًا خارجيًا يساعد في رؤية الأشياء في الظلام.
وتحتوي ساعات "أبل ووتش" حاليًا على ميزة تتحول من خلالها شاشة الساعة إلى اللون الأبيض بالكامل للمساعدة على رؤية الأشياء في الظلام، لكن يبدو أن المصباح اليدوي الجديد سيكون أكثر تركيزًا وإنارة من التقنية الحالية.
وتشير براءة الاختراع أن الجهاز الجديد سيتم توصيله خارجيًا بهيكل الساعة الذكية وحزامها، حيث يمكن استخدامه من خلال إدارة معصم اليد على المكان الذي تريد زيادة الضوء فيه.
وسيكون لهذا الضوء المعياري مصدر طاقة خاصًا به حتى لا يؤثر على بطارية ساعات "أبل ووتش"، وسيحتوي أيضًا على زر تشغيل وإيقاف منفصل عن الأزرار الخاصة بالساعة.
ومع ذلك، تقول براءة الاختراع إن "الضوء المعياري يمكن أن يتلقى اتصالاً من الجهاز القابل للارتداء لتنشيط (تشغيل) أو إلغاء تنشيط (إيقاف) واحد أو أكثر من مصادر الضوء الخاصة بمجموعة الضوء المعيارية"، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين أيضًا التحكم فيه باستخدام "أبل ووتش" الخاصة بهم.
كما سيكون هذا المصباح اليدوي الجديد مقاومًا للماء والأتربة، مثل ساعات "أبل ووتش".
وتكشف براءة الاختراع أيضًا أن الضوء المعياري قابل للفصل عن حزام الساعة، ولكن "في بعض النماذج، يتم خياطة الحزام أو لصقه أو ربطه بشكل دائم" بالضوء، مما يعني أنه يمكن بيع المصباح اليدوي كملحق منفصل لساعة "أبل ووتش".