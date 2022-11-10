"مايكروسوفت" تطرح تقنية على "ويندوز 11" تسمح بمزامنة صورك بسهولة

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تقنية جديدة في تحديثها الأخير لنظام تشغيل "ويندوز 11"، تسمح بمزامنة صورك بشكل أسرع وسهل من هاتف "آيفون" إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
وتسمح التقنية الجديدة بإمكانية مزامنة أي صور من على "آي كلاود فوتو" على هواتف "آيفون" لتحميلها على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام "ويندوز" عن طريق تطويرها تطبيق "ويندوز فوتوز"، الذي يمكنه الارتباط بسهولة مع "آي كلاود فوتوز".
ووعدت مايكروسوفت أن تكون الخدمة متاحة لجميع مستخدميها بنهاية شهر نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنها تصل حاليا تدريجيا لكل المستخدمين.
وتمنحك ميزة مايكروسوفت الجديدة عرضًا متكاملًا لجميع صور "آي كلاود" الخاصة بك من خلال تطبيق "ويندوز 11 فوتوز" الجديد.
ولاستخدام الميزة الجديدة، ستحتاج إلى التأكد من تحديث تطبيق الصور على ويندوز، ثم تقوم بتثبيت تطبيق "آي كلاود فوتوز" من متجر "ويندوز"، وتسجيل الدخول ومزامنة صورك.