"مايكروسوفت" تطرح تقنية على "ويندوز 11" تسمح بمزامنة صورك بسهولة

وتسمح التقنية الجديدة بإمكانية مزامنة أي صور من على "آي كلاود فوتو" على هواتف "آيفون" لتحميلها على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام "ويندوز" عن طريق تطويرها تطبيق "ويندوز فوتوز"، الذي يمكنه الارتباط بسهولة مع "آي كلاود فوتوز".