زوكربيرج يقر بوجود "منافسة عميقة" بين "ميتا" و"أبل" في هذا المجال

أقر مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، بوجود "منافسة فلسفية عميقة جدًّا" بين شركته "ميتا" ومنافسته "أبل" في أحد مجالات المستقبل التقنية الرائدة.
وأوضح زوكربيج في تصريحات لموظفي "ميتا" نقلها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن هناك "منافسة فلسفية عميقة جدًّا" بين ميتا وأبل في بناء عالم "ميتا فيرس".
وتكشف تصريحات زوكربيج، نية "ميتا" الدخول لعالم بيع أجهزة الواقع المعزز والافتراضي لمنافسة "أبل" في هذا المجال.
وقال زوكربيرج: "نواجه منافسة مع أبل في تحديد الاتجاه الذي يجب أن يسلكه الإنترنت الفترة المقبلة؛ حيث لم تقبل أبل حتى الآن فكرة أن ميتا يمكنها أن تصبح بديلًا أكثر انفتاحًا وأرخص من منتجات أبل في عالم الميتافيرس".
وتابع: "هذه مسابقة للفلسفات والأفكار؛ حيث يؤمنون بفعل كل شيء بأنفسهم والاندماج بإحكام في بناء تجربة أفضل للمستهلكين".
واستمر قائلًا: "نحن نعتقد أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به في التخصص عبر الشركات المختلفة، وهذا سيسمح بوجود نظام بيئي أكبر بكثير".
ومنذ تغيير اسم شركة فيسبوك إلى ميتا، كان زوكربيرج يدفع باتجاه مفهوم التشغيل البيني لعالم "ميتافيرس"، أو ما يراه بمثابة الفصل الرئيسي التالي للحوسبة بعد الهواتف المحمولة.
وتكمن فكرة زوكربيرج في تحفيز إنشاء بروتوكولات مفتوحة تتيح للأشخاص التنقل بسهولة عبر عوالم ثلاثية الأبعاد غامرة في المستقبل باستخدام سلعهم الافتراضية، وهو ما تعارضه أبل.
وأوضح مؤسس "فيسبوك"، كيف أن نهج أبل في بناء الأجهزة والبرامج التي تتحكم فيها بإحكام، قد نجح بشكل جيد مع آيفون، ولكن بالنسبة لعالم "ميتافيرس"، أضاف بقوله: "ليس من الواضح حقًّا ما إذا كان النظام البيئي المفتوح أو المغلق سيكون أفضل".