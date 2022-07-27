زوكربيرج يقر بوجود "منافسة عميقة" بين "ميتا" و"أبل" في هذا المجال

وقال زوكربيرج: "نواجه منافسة مع أبل في تحديد الاتجاه الذي يجب أن يسلكه الإنترنت الفترة المقبلة؛ حيث لم تقبل أبل حتى الآن فكرة أن ميتا يمكنها أن تصبح بديلًا أكثر انفتاحًا وأرخص من منتجات أبل في عالم الميتافيرس".