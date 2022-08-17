"مايكروسوفت" تُجهّز تحديثًا كبيرًا لـ"ويندوز 11".. هذه أبرز مميزاته وتوقيت طرحه

وقد يتزامن تحديث "ويندوز 11" مع احتفال مايكروسوفت بمرور 10 أعوام على إنشاء أجهزة "سرفس"، وإطلاقها إصدارات جديدة منها هذا الخريف، والمتوقع أن يكون بين 12 و14 أكتوبر المقبل.