"مايكروسوفت" تُجهّز تحديثًا كبيرًا لـ"ويندوز 11".. هذه أبرز مميزاته وتوقيت طرحه

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، أنها تستعد لطرح تحديث كبير لنظام تشغيلها الأحدث "ويندوز 11"، خلال الفترة المقبلة.
وسيقدم تحديث "ويندوز 11" عددًا من الميزات والتقنيات الجديدة، التي أبرزها تغييراتٌ في مجلدات قائمة "ابدأ"، وإيماءات جديدة؛ وفقًا لما أعلنته "مايكروسوفت" عبر موقعها الرسمي.
وذكرت مصادر لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن تحديث "ويندوز 11" يُتوقع طرحه رسميًّا يوم 20 سبتمبر المقبل.
وستتضمن مزايا تحديث "ويندوز 11"، تحديث قائمة "ابدأ" وإمكانية السحب والإفلات على شريط المهام، وإضافة إيماءات اللمس والرسوم المتحركة الجديدة.
كما سيضيف "ويندوز 11" إمكانية الوصول إلى تقنية "لايف كابشنز"، والتي ستكون مثالية للأشخاص الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع، ووفرت لهم أيضًا أداة "فيس أكسيس"، للتحكم في الحاسب عن طريق الأوامر الصوتية.
وسيتم أيضًا في تحديث "ويندوز 11" إصلاح إدارة المهام، مع وضع مظلم جديد وتخطيط أفضل بكثير، يتضمن شريط أوامر جديدًا، ووضع كفاءة للحد من استهلاك التطبيقات للموارد.
وسيتم أيضًا تحسين عمل تقنية "سناب لايآوتس"؛ مما يسهّل السحب والتطبيق للكشف عن جميع التخطيطات التي يمكنك استخدامها لترتيب التطبيقات.
وقد يتزامن تحديث "ويندوز 11" مع احتفال مايكروسوفت بمرور 10 أعوام على إنشاء أجهزة "سرفس"، وإطلاقها إصدارات جديدة منها هذا الخريف، والمتوقع أن يكون بين 12 و14 أكتوبر المقبل.