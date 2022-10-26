"سبوتيفاي" تتهم أبل بإعاقة أعمالها التجارية الوليدة في مجال الكتب الصوتية

وذكرت "سبوتيفاي": "الأزمة هنا أن أبل لا تضر بالمستهلكين فقط؛ بل هذه المرة تضر بالمؤلفين والناشرين الذين يجدون أنفسهم تحت إبهام أبل، بعدما بات مشترو الكتب غير مرتاحين لشراء الكتب دون النقر ببساطة على رابط شراء الكتب الصوتية".