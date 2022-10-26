"سبوتيفاي" تتهم أبل بإعاقة أعمالها التجارية الوليدة في مجال الكتب الصوتية

اتهم تطبيق "سبوتيفاي"، شركة "أبل" الأمريكية بإعاقة أعمالها التجارية الوليدة في مجال الكتب الصوتية، التي أطلقتها الشهر الماضي بوجود أكثر من 300 ألف كتاب.
وقالت سبوتيفاي: إن أبل تنخرط في سلوك "غير تنافسي" على الأعمال الجديدة؛ مشيرة إلى أنها رفضت نظام شراء الكتب الصوتية الخاصة بسبوتيفاي لأكثر من 3 مرات بسبب انتهاك قواعدها.
وأشارت سبوتيفاي إلى أنه من أجل الامتثال لضوابط أبل؛ كان عليها إخفاء سعر الكتب الصوتية، والقيام بعمليات البيع خارج التطبيق الرئيسي عبر رابط بريد إلكتروني.
وذكرت "سبوتيفاي": "الأزمة هنا أن أبل لا تضر بالمستهلكين فقط؛ بل هذه المرة تضر بالمؤلفين والناشرين الذين يجدون أنفسهم تحت إبهام أبل، بعدما بات مشترو الكتب غير مرتاحين لشراء الكتب دون النقر ببساطة على رابط شراء الكتب الصوتية".