غرامة أمريكية 300 مليون دولار لانتهاك ضوابط حظر التصدير إلى "هواوي"

وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان رسمي أن "سي جيت" شحنت بأكثر من 1.1 مليار دولار بضائع إلى هواوي رغم وجود حظر للتصدير منذ عام 2020، وعلمها بأن هذه التكنولوجيا المتطورة قد يستخدمها الجيش الصيني.