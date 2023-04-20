غرامة أمريكية 300 مليون دولار لانتهاك ضوابط حظر التصدير إلى "هواوي"

قررت السلطات الأمريكية فرض غرامة تقدر بـ300 مليون دولار على شركة "سي جيت" للتكنولوجيا؛ بسبب انتهاكها ضوابط حظر تصدير محركات الأقراص الثابتة إلى شركة "هواوي" الصينية.
وأوضحت وزارة التجارة الأمريكية في بيان رسمي أن "سي جيت" شحنت بأكثر من 1.1 مليار دولار بضائع إلى هواوي رغم وجود حظر للتصدير منذ عام 2020، وعلمها بأن هذه التكنولوجيا المتطورة قد يستخدمها الجيش الصيني.
وقال ماثيو أكسلرود من مكتب الصناعة والأمن بالوزارة الأمريكية إنها استمرت في القيام بذلك "حتى بعد إدراج هواوي في قائمة الكيانات لسلوك يضر بأمننا القومي".
وأضاف بقوله: "هذه التسوية هي دعوة واضحة حول حاجة الشركات للامتثال الصارم لقواعد التصدير من بنك التسويات الدولية، حيث يعمل فريق الإنفاذ لدينا لضمان أمننا القومي وتكافؤ الفرص".
وقالت "سي جيت" إن الغرامة ستُدفع على أقساط قدرها 15 مليون دولار كل ثلاثة أشهر على مدى السنوات الخمس المقبلة.