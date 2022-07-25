"وان بلس" ستطلق هاتف "آيس برو" في هذا الموعد

فاجأت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة، جمهورها بالكشف عن هاتف جديد لم تعلن عنه من قبل، وهو "آيس برو"، لتعلن عن موعد إطلاقه.
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "وان بلس" ستطلق هاتفها "آيس برو" يوم 3 أغسطس، وقبل 3 ساعات فقط من موعدها الذي أعلنته لإطلاق هاتفها الجديد الآخر "وان بلس 10 تي" بجانب واجهة التشغيل الأحدث "أوكسجين أو إس 13".
ويعتقد محللون أن هاتف "وان بلس آيس برو" قد يكون هو نفسه هاتف "وان بلس 10 تي" ولكن باسم مختلف للجمهور المحلي؛ ولكن لم تكشف "وان بلس" أي تفاصيل عن هذا الهاتف المفاجأة.
ونقلت تقارير عن مصادر من داخل وان بلس، قولها إن هاتف "وان بلس آيس برو" سيتم دعمه بمعالج "سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول" فائق السرعة، وسيأتي بشاشة ترددها 120 هرتز، وسيدعم تقنية الشحن السريع 150 وات.
كما تشير المصادر إلى أن هاتف "وان بلس آيس برو" سيكون مدعومًا بتقنية جديدة توفر وضعًا مخصصًا للألعاب، وذاكرة وصول عشوائي فائقة السرعة، متوقع أن تكون من طراز LPDDR5X.
وقد يكون الجهاز الجديد مدعومًا بواجهة مستخدم "كولور أو إس" المبنية على نظام تشغيل "أندرويد 12"، ولكن "أوكسجين أو إس"، كما سيكون في هاتف "وان بلس 10 تي".