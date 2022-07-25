"وان بلس" ستطلق هاتف "آيس برو" في هذا الموعد

ويعتقد محللون أن هاتف "وان بلس آيس برو" قد يكون هو نفسه هاتف "وان بلس 10 تي" ولكن باسم مختلف للجمهور المحلي؛ ولكن لم تكشف "وان بلس" أي تفاصيل عن هذا الهاتف المفاجأة.