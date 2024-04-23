متصفح "موزيلا" يوجّه مجموعة طلبات إلى "واتساب".. ماذا تريد؟

على مدى السنوات العشر الماضية، أصبح تطبيق واتساب، الذي اشترته شركة ميتا مقابل 19 مليار دولار في عام 2014، الطريقة الافتراضية للتواصل بين أغلب دول العالم خارج الولايات المتحدة. في عام 2020، أعلن "واتساب" أن لديه أكثر من مليارَي مستخدم حول العالم- وهو نطاق يقزم أي تطبيق تواصل اجتماعي أو مراسلة آخر باستثناء فيسبوك نفسه.