باحثون يكتشفون "هلوسات قاتلة" في أداة "ذكاء اصطناعي" مستخدمة في المستشفيات

ولكن الباحثين أشاروا إلى أن الأداة تختلق في بعض الأحيان، "أجزاء من النصوص أو حتى جملًا كاملة"؛ وفقًا لمقابلات مع أكثر من اثني عشر مهندسًا ومطورًا وباحثًا أكاديميًّا في مجال البرمجيات.