"أبل" تستعد لحدث في أكتوبر لإطلاق أجهزة جديدة.. هذه أبرز المعلومات حولها

تستعد شركة "أبل" الأمريكية لحدث ومؤتمر عالمي كبير خلال شهر أكتوبر الجاري، لإطلاق عدد من الأجهزة الجديدة، بعد شهر واحد من إطلاقها سلسلة هواتف "آيفون 16".
وأوضحت المصادر أن أبل تنوي إطلاق عدد من حواسيب "آيباد" اللوحية وحواسيبها المحمولة "ماك بوك" خلال هذا الحدث، الذي يتوقع أن يتم إرسال الدعوات الرسمية بتاريخه خلال الأيام أو الساعات المقبلة.
وستطلق أبل -بحسب المصادر- أجهزة "آيباد ميني 7" و"ماك بوك برو إم 4"، بالإضافة إلى الحواسيب المكتبية "إم 4 ماك ميني" و"إم 4 آي ماك".
ونقدم في التقرير التالي لمحة عن المتوقع أن يتوفر من مواصفات في هذه الأجهزة:
تشير المصادر إلى أن "أبل" أعادت هندسة مجموعة الشاشة في الحاسب اللوحي الجديد، للتخفيف من أي خلل في تصميم الإصدار السابق، الذي تسبب في أن يكون تحديث نصف الشاشة بشكل أبطأ من الآخر؛ مما أدى إلى إنشاء تأثير متذبذب أثناء التمرير.
وستأتي شاشة "آيباد ميني 7" بمعدل تحديث 6 هرتز، وستكون من نوع "إل سي دي".
ويُتوقع دعم الحاسب اللوحي بمعالج أكثر قوة من نوع "إيه 17 برو" أو "إيه 18" الذي سيوفر تحسينات كبيرة في الأداء لدعمه خدمات "أبل إنتليجنس".
يُتوقع أن يتم دعم الحاسب المحمول المرتقب بمعالج "إم 4" فائق السرعة، الذي يحتوي على وحدة معالجة مركزية من 10 أنوية، ووحدة معالجة رسومية من 10 أنوية.
ويبدو أن الطراز غير الموجود في الصندوق والذي تم الكشف عنه في الفيديو، مزود بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين مدمجة سعة 512 جيجابايت، بالإضافة إلى شاشة "ليكويد ريتينا إكس دي آر"، بقياس 14.2 بوصة، بتقنية "برو موشن"، التي تقدم دقة واضحة تبلع 1964×3024 بيكسل.
وستأتي أبعاد الحاسب المحمول بـ1.55×31.26×22.12 سم، بوزن 1.6 كيلوجرامًا.
وتقول المصادر إن الحاسب المحمول سيتضمن 3 منافذ من نوع "يو إس بي سي" مع دعم تقنية "ثندربولت 4" ومنفذ "ماجسيف 3"، ومقبس سماعة رأس ومنفذ "إتش دي إم آري" ومحول طاقة بقوة 70 وات.
ومن المتوقع -بحسب المصادر- أن تقدم "أبل" إعادة تصميم رئيسية لحاسبها المكتبي الشهير "ماك ميني" منذ عام 2010، والذي تزعم المصادر أنه قد يكون "أصغر كمبيوتر مكتبي من أبل على الإطلاق".
وسيتميز الحاسب المرتقب بأنه سيكون بهيكل بنفس حجم "أبل تي في" تقريبًا؛ بينما سيكون أطول قليلًا من الإصدار السابق بمقدار 1.4 بوصة.
وسيأتي "إم 4 ماك ميني" بثلاثة منافذ "يو إس بي سي" ومنفذ "إتش دي إم آي" و"منفذ لكابل الطاقة"، وسيحصل على زيادة في ذاكرة الوصول العشوائي "رام" عن 8 جيجابايت في سابقه، إلى 16 جيجابايت هذا العام.
من المتوقع أيضًا أن يتلقى حاسب "آي ماك" كذلك ترقية رئيسية هذا الشهر؛ حيث يحصل على دعم أحدث شريحة "إم 4" من أبل، علاوة على أنه سيأتي بذاكرة وصول عشوائي "رام" جديدة بسعة 16 جيجابايت، لتمكينه من ميزات "أبل إنتليجنس".