"أبل" تستعد لحدث في أكتوبر لإطلاق أجهزة جديدة.. هذه أبرز المعلومات حولها

تشير المصادر إلى أن "أبل" أعادت هندسة مجموعة الشاشة في الحاسب اللوحي الجديد، للتخفيف من أي خلل في تصميم الإصدار السابق، الذي تسبب في أن يكون تحديث نصف الشاشة بشكل أبطأ من الآخر؛ مما أدى إلى إنشاء تأثير متذبذب أثناء التمرير.