لعبة "ببجي موبايل" تطرح تحديثًا جديدًا.. هذه تفاصيله

وتضيف الخريطة أيضًا آلية "سوبر ريكول"، التي تعيد نشر اللاعبين الذين تم إقصاؤهم في وقت مبكر من اللعبة، ما دام كان لديهم زميل في الفريق على قيد الحياة، وستعيد الآلية اللاعبين الفرديين للظهور تلقائيًّا.