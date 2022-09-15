لعبة "ببجي موبايل" تطرح تحديثًا جديدًا.. هذه تفاصيله

تستعد لعبة "ببجي موبايل" الشهيرة، لطرح تحديث جديد للعبتها يوفر عددًا من الميزات الجديدة كليًّا.
وشرَح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، تفاصيل الإصدار الجديد من لعبة "ببجي موبايل"، الذي يتمثل في خريطة جديدة وتغييرات مرئية في البيئة، ومواقع مُحَدّثة على خريطة "إيرانجيل" الموجودة فعليًّا.
ويطلَق على الخريطة الجديدة على "ببجي موبايل" اسم "نوسا"، وهي عبارة عن جزيرة استوائية تشبه إلى حد كبير خريطة "وور زون كالديرا" في لعبة "كول أوف ديوتي".
وتضيف الخريطة أيضًا آلية "سوبر ريكول"، التي تعيد نشر اللاعبين الذين تم إقصاؤهم في وقت مبكر من اللعبة، ما دام كان لديهم زميل في الفريق على قيد الحياة، وستعيد الآلية اللاعبين الفرديين للظهور تلقائيًّا.
أما بالنسبة لخريطة "إيرانجيل"، فستجد نقاطًا إضافية وتغييرات مرئية لبعض الأشياء في المنطقة المحيطة.
وستوفر لعبة "ببجي موبايل" أيضًا ما يطلَق عليه وضع "جير فرونت" في جميع الخرائط ويقدم خيارات اجتياز وإمداد جديدة.
وسيكون هذا الوضع مثاليًّا في "المعارك السريعة النارية"، وسيتيح المزيد من مواجهات الأعداء، ومهارات جديدة واجتياز خريطة أسرع.