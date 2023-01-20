لا يمكنك المقاومة.. الآن تثبيت تطبيقات Google على جهاز هواوي في قمة السهولة

ومن خلال هذا التطور، يمكن تثبيت تطبيقات Google على هواتف هواوي الآن بشكل أكثر سهولة، حيث إن كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى متجر AppGallery والبحث عن التطبيق الذي تريد تثبيته على هاتفك كما تفعل عادةً.