لا يمكنك المقاومة.. الآن تثبيت تطبيقات Google على جهاز هواوي في قمة السهولة

تقدّم هواتف هواوي كاميرات مذهلة وأداءً قويًا وتصميمات فريدة من نوعها، عبر متجر AppGallery ، أحد أكبر متاجر التطبيقات، هو عامل جذب آخر لمستخدمي أجهزة هواوي.
ولا تكمن الجاذبية فقط في كونه يحتوي على مجموعة واسعة من التطبيقات، ولكن تجربة المستخدم الفعلية أفضل من العديد من المتاجر الأخرى.
وقد أصبح ذلك أفضل لأنه يمكنك الآن تثبيت تطبيقات Google مباشرة من متجر AppGallery، حيث يعمل الحل الجديد بشكل أفضل بكثير من الحلول السابقة وله فائدة إضافية تتمثل في كونه خاليًا من الإعلانات.
ومن خلال هذا التطور، يمكن تثبيت تطبيقات Google على هواتف هواوي الآن بشكل أكثر سهولة، حيث إن كل ما عليك فعله هو الذهاب إلى متجر AppGallery والبحث عن التطبيق الذي تريد تثبيته على هاتفك كما تفعل عادةً.
وتتوفر جميع تطبيقات Google الشائعة تقريبًا للتنزيل، بما في ذلك Maps Google و YouTube و Google Drive.
وبمجرد التثبيت، ستظهر جميع هذه التطبيقات على الشاشة الرئيسة لهاتفك وتعمل مثل أي تطبيق آخر؛ يمكنك حتى تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك عليها.
ويعني ذلك أنه يمكنك الوصول إلى المواقع المحفوظة على الخريطة ومقاطع الفيديو التي أضفتها إلى قائمة التشغيل "المشاهدة لاحقًا" على YouTube.
ونظرًا لأن هذه تطبيقات وليست اختصارات ويب؛ فإن المشكلات التي واجهها المستخدمون أثناء استخدام اختصارات الويب، مثل مقاطع فيديو YouTube التي لا يتم تشغيلها في وضع ملء الشاشة، أصبحت أيضًا شيئًا من الماضي.
تحقيق هذا ممكن بفضل تطبيق جهة خارجية يسمى GBox، والذي يعمل أيضًا على هواتف Android الذكية الأخرى.
وستعمل التطبيقات غير التابعة لـ Google التي تستخدم خدمات Google لبعض ميزاتها أيضًا دون حدوث عوائق باستخدام هذه الطريقة.
ويمكن الآن تشغيل تطبيق Microsoft Teams، الذي كانت تواجه مشكلات الموثوقية من قبل، بسلاسة. النتائج واعدة تمامًا لتطبيقات مثل Uber التي تستخدم الخرائط داخل التطبيق.
وعلاوة على ذلك، ستتمكن من تثبيت هذه التطبيقات من متجر AppGallery، وستعمل بسلاسة.
وتعمل هذه الطريقة على جميع هواتف هواوي الذكية الحديثة، بما في ذلك هاتف Mate50 Pro وسلسلة هواتف nova 10 وسلسلة هواتف P50.
ومع إطلاق هاتف HUAWEI Mate50 Pro، وجد العديد من المستخدمين الذين يتطلعون إلى ترقية هواتفهم الذكية أنفسهم مغرمين بميزات الهاتف ولكنهم لم يتمكنوا من حسم أمرهم بسبب نقص خدمات Google.
الآن، وبعد أن أصبح من الممكن استخدام أي تطبيق من تطبيقات Google تقريبًا على هواتف هواوي؛ أصبح من الممكن أخيرًا التخلص من المشكلة القديمة.