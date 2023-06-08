مستقبلًا.. الشركات قد تستخدم تقنية مراقبة الدماغ للتجسس على موظفيهم

حذّرت هيئة مراقبة الخصوصية، من أن تقنيات مراقبة الدماغ الحديثة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قد تشكل خطورة كبيرة؛ حيث يمكن استغلالها من قِبَل الشركات لمراقبة والتجسس على موظفيهم أو حتى توظيفهم.
وقال مكتب مفوض المعلومات والخصوصية في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": إن هناك خطرًا حقيقيًّا من التمييز، إذا لم يتم تطوير التكنولوجيا واستخدامها بشكل صحيح، خاصة فيما يتعلق بتقنيات "البيانات العصبية" المأخوذة من الدماغ والجهاز العصبي.
وأوضح ستيفن ألموند: "يجب أن تكون هناك لوائح صارمة في تطوير التكنولوجيا العصبية خاصة تلك المستخدمة في الرعاية الصحية".
ويفتح الذكاء الاصطناعي أيضًا إمكانيات جديدة على هذه التقنيات؛ حيث أصبحت المشاريع البحثية قادرة الآن على فك رموز الجمل والكلمات من عمليات مسح الدماغ فقط، وقد يساعد هذا في نهاية المطاف المرضى الذين يعانون من متلازمة الانغلاق، والذين يكونون واعين ولكنهم لا يستطيعون الحركة أو الكلام، لكن يمكن أيضًا استخدامه من قِبَل الشركات لضمان السلامة والإنتاجية لموظفيها؛ حيث يمكنها قياس مدى انتباه وتركيز الموظف في البيئات عالية الخطورة.
ويمكن استخدامها في مجال التعليم أيضًا لقياس مستويات تركيز الطلاب ومستويات التوتر.