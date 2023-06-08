مستقبلًا.. الشركات قد تستخدم تقنية مراقبة الدماغ للتجسس على موظفيهم

ويفتح الذكاء الاصطناعي أيضًا إمكانيات جديدة على هذه التقنيات؛ حيث أصبحت المشاريع البحثية قادرة الآن على فك رموز الجمل والكلمات من عمليات مسح الدماغ فقط، وقد يساعد هذا في نهاية المطاف المرضى الذين يعانون من متلازمة الانغلاق، والذين يكونون واعين ولكنهم لا يستطيعون الحركة أو الكلام، لكن يمكن أيضًا استخدامه من قِبَل الشركات لضمان السلامة والإنتاجية لموظفيها؛ حيث يمكنها قياس مدى انتباه وتركيز الموظف في البيئات عالية الخطورة.