5 ميزات جديدة تحصل عليها هذه الفئة من مستخدمي "يوتيوب"

أما الميزة الثالثة الجديدة، فهي القدرة على متابعة مشاهدة مقاطع فيديو "يوتيوب" من حيث توقفت، حتى إذا قمت بالتبديل بين الأجهزة، وسيكون متاحاً على إصدار التطبيق على "أندرويد" و"آي أو إس".