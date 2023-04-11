5 ميزات جديدة تحصل عليها هذه الفئة من مستخدمي "يوتيوب"

قررت شركة جوجل الأمريكية منح مستخدمي "يوتيوب برميوم" مدفوع الأجر 5 ميزات جديدة استثنائية ستجعل تجربتهم لاستخدام المنصة مختلفة كلياً.
وأوضحت المنصة عبر المدونة الرسمية الخاصة بها، أن أبرز هذه الميزات هو إطلاق تقنية "قائمة الانتظار" لتشغيل مقاطع الفيديو وترتيبها على الهواتف والأجهزة اللوحية التي كانت قيد الاختبار حتى يناير الماضي والمتوافر لنسخة الويب من "يوتيوب".
كما أتاحت أيضاً "يوتيوب برميوم" تقنية "مشاركة الاجتماعات الحية" لكل الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد"، ووعدت بأن توسعه خلال الأسابيع المقبلة لمستخدمي "فيس تايم" على هواتف آيفون.
أما الميزة الثالثة الجديدة، فهي القدرة على متابعة مشاهدة مقاطع فيديو "يوتيوب" من حيث توقفت، حتى إذا قمت بالتبديل بين الأجهزة، وسيكون متاحاً على إصدار التطبيق على "أندرويد" و"آي أو إس".
وجاءت الميزة الرابعة الجديدة، باسم "التنزيلات الذكية"، التي تسمح لك بأن تضيف مقاطع فيديو موصى بها مباشرة إلى مكتبتك، وجاهزة للعرض في وضع عدم الاتصال.
من المفترض أن يساعدك هذا إذا نسيت تنزيل بعض الأشياء لرحلتك القادمة، على سبيل المثال.
وأخيراً، بالنسبة للميزة الخامسة، فيمكن لأعضاء "يوتيوب بريميوم" على هواتف آيفون الاستفادة من إصدار محسّن لمعدل "البث" لمقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل، لجعل المقاطع أكثر وضوحاً ودقة وتحتوي على كثيرٍ من التفاصيل والحركة.