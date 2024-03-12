مصادر تكشف موعد طرح حواسيب "آيباد" الجديدة ومواصفاتها المتوقعة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن الموعد المتوقع لطرح حواسيب "آيباد" الجديدة، وكذلك المواصفات المتوقع أن يتم إضافتها إلى الأجهزة.
وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى أن أجهزة "آيباد" الجديدة قادمة في أواخر مارس أو أوائل أبريل المقبل، وستعمل جميعها بشرائح "إم 3" فائقة السرعة.
وذكرت المصادر أن حواسيب "آيباد" الجديدة ستكون عبارة عن إصدارين من "آيباد برو" بحجمين مختلفين، وبشاشات من "أوليد"، بالإضافة إلى إصدارين آخرين من أجهزة "آيباد آير" سيكون جحمها أكبر قليلًا من الإصدار السابق.
وأفادت الوكالة الأمريكية بأن الإصدار الجديد من سماعات "آيربودز 2" الجديدة ستحصل على تقنية جديدة أطلق عليها "وضع السمع"، والتي ليس من الواضح كيفية عملها، ولكن يبدو أنها تستخدم سماعات هواتف "آيفون" المجاور لها.