مصادر تكشف موعد طرح حواسيب "آيباد" الجديدة ومواصفاتها المتوقعة

وذكرت المصادر أن حواسيب "آيباد" الجديدة ستكون عبارة عن إصدارين من "آيباد برو" بحجمين مختلفين، وبشاشات من "أوليد"، بالإضافة إلى إصدارين آخرين من أجهزة "آيباد آير" سيكون جحمها أكبر قليلًا من الإصدار السابق.