إعلان محبط وتحذير لـ 3 مليارات مستخدم.. "جوجل" تلغي خطط منع تتبع مستخدمي Chrome

وقالت "جوجل"، الإثنين الماضي، إنها تخطط للاحتفاظ بملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في متصفح Chrome (أجزاء صغيرة من البيانات عبر الإنترنت يستخدمها المعلنون لخدمة الإعلانات)، بعد سنوات من التعهد بالتخلص التدريجي من حزم التعليمات البرمجية الصغيرة، التي تهدف إلى تتبع المستخدمين على الإنترنت.