بمائة صورة مجانًا يوميًّا.. "Nano Banana" ثورةٌ في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

في عالم الذكاء الاصطناعي سريع التطور، تجاوزت جوجل حدود المألوف بإطلاق «نانو بانانا» (Nano Banana)، وهي أداة مبتكرة لتوليد وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي، تُعرف رسميًّا باسم «Gemini 2.5 Flash Image»، وقد أصبحت حديث الساعة منذ إصدارها أواخر أغسطس 2025.
ووفقًا لتقرير على موقع digitaltrends، تتميز «نانو بانانا» عن غيرها من مولدات الصور مثل «تشات جي بي تي» و«كو بايلوت» بحدٍّ يومي لافت؛ فعلى عكس منافسيها الذين يتيحون ثلاث صور يوميًا، تمكّن الأداة المستخدمين من إنشاء ما يقارب 100 صورة يوميًّا، ما يجعلها من أكثر الأدوات المجانية سخاءً حاليًّا.
يمكن للمستخدمين إنشاء الصور من خلال أوامر نصية، وقد اكتسبت الأداة شعبية واسعة على منصات التواصل بفضل إمكاناتها القوية في التحرير؛ إذ تتيح إضافة أشخاص، وتغيير تسريحات الشعر، ومسح الخلفيات. كما تسمح بدمج صور متعددة في صورة واحدة متجانسة، وهي ميزة مفيدة لإنشاء صور جماعية شاملة. ووفقًا لجاسمين منان، فإن «قدرة نانو بانانا على دمج الصور دون ترك فواصل مذهلة».
ابتداءً من أكتوبر 2025، جرى دمج «نانو بانانا» في بحث جوجل وNotebookLM وصور جوجل، ما يجعل استخدامها أسهل من أي وقت مضى؛ ففي البحث يمكن التقاط صورة بعدسة جوجل أو اختيار صورة من المعرض وتحويلها بالذكاء الاصطناعي ضمن النافذة نفسها. ولمن يستخدمون NotebookLM، توفر الأداة إمكان تطبيق أنماط وفلاتر متنوعة على مقاطع الفيديو الموجودة مسبقًا، بما في ذلك أنماط الألوان المائية والأنمي.
الوصول سهل؛ إذ لا تملك الأداة صفحة ويب أو تطبيقًا مستقلًّا، فهي مدمجة داخل Gemini عبر المتصفح أو تطبيق Gemini على أجهزة أندرويد وiPhone، وعند طلب إنشاء صورة أو تحريرها من Gemini تُستخدم «نانو بانانا» تلقائيًّا. ورغم أن استخدامها مجاني، قد يواجه غير مشتركي Google Gemini Pro بعض القيود؛ إذ يُقدَّر الحدّ المجاني بنحو 100 صورة يوميًّا بحسب ضغط الخادم، وهو أعلى بكثير من حدٍّ أقصاه ثلاث صور لدى أدوات أخرى.
استخدم إرشادات بسيطة باللغة الطبيعية بدل الصيغ المعقدة، جرّب دمج صور أو رسومات متعددة، حسّن تعديلاتك خطوةً بخطوة دون البدء من جديد، واسترجع لوّن صور العائلة القديمة.