بمائة صورة مجانًا يوميًّا.. "Nano Banana" ثورةٌ في توليد الصور بالذكاء الاصطناعي

الوصول سهل؛ إذ لا تملك الأداة صفحة ويب أو تطبيقًا مستقلًّا، فهي مدمجة داخل Gemini عبر المتصفح أو تطبيق Gemini على أجهزة أندرويد وiPhone، وعند طلب إنشاء صورة أو تحريرها من Gemini تُستخدم «نانو بانانا» تلقائيًّا. ورغم أن استخدامها مجاني، قد يواجه غير مشتركي Google Gemini Pro بعض القيود؛ إذ يُقدَّر الحدّ المجاني بنحو 100 صورة يوميًّا بحسب ضغط الخادم، وهو أعلى بكثير من حدٍّ أقصاه ثلاث صور لدى أدوات أخرى.