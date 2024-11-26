"أنكر" تطلق إصدارات شواحن جديدة تقول إنها الأسرع في العالم

أطلقت شركة "أنكر" إصدارات جديدة من شواحنها من طراز "يو إس بي سي" التي وصفتها بأنها ستكون الأسرع في العالم.
وأشارت "أنكر" إلى أن شواحنها الجديدة ستكون متاحة بصورة حصرية في متاجر أبل المختلفة؛ لتكون قادرة على شحن مختلف الأجهزة مثل "آيفون" و"أبل ووتش" و"آير بودز" و"آيباد" و"ماك بوك".
ولفتت إلى أن شواحنها ستكون بسعات طاقة مختلفة بدءًا من 30 واط حتى 240 واط، وزوّدتها بتقنيات حديثة لزيادة أمان الأجهزة المستخدمة للشحن.
وذكرت أن الشواحن الجديدة تم تزويدها بمستشعرات لدرجات الحرارة الديناميكية، وبشريحة للتوافق مع أي تيار كهربائي؛ حيث يمكن لهذه المستشعرات مراقبة درجة الحرارة بنشاط وتضبط الطاقة لضمان سلامة الأجهزة المتصلة.
ودعمت "أنكر" شواحنها بمادة "نتريد الجاليوم"، التي توفر سرعات شحن أسرع، وتوليد حرارة أقل، وتصميمًا أكثر إحكامًا مقارنة بالشواحن التقليدية القائمة على السيليكون.
وقالت كذلك إنه تم تصنيع الشواحن بنسبة 75% من البلاستيك المُعاد تدويره بعد الاستهلاك في غلافها والتغليف القابل لإعادة التدوير؛ بما يتماشى مع تفضيلات المستهلك المهتم بالبيئة.
وسيبدأ سعر هذه الشواحن من 39 دولارًا أمريكيًّا وصولًا إلى 129 دولارًا.