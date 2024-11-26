"أنكر" تطلق إصدارات شواحن جديدة تقول إنها الأسرع في العالم

وأشارت "أنكر" إلى أن شواحنها الجديدة ستكون متاحة بصورة حصرية في متاجر أبل المختلفة؛ لتكون قادرة على شحن مختلف الأجهزة مثل "آيفون" و"أبل ووتش" و"آير بودز" و"آيباد" و"ماك بوك".