شركة صينية ناشئة تطلق أداة "ذكاء اصطناعي" منافسة لبرنامج "أوبين أيه آي"

ولمعالجة قضايا حقوق النشر، قال تانغ إن الشركة قد توقع اتفاقية مع فنان تسمح للذكاء الاصطناعي بتقليد أسلوب الفنان في الرسم للإعلان، مضيفًا أنه لم تر الشركة حتى الآن أي قضايا قانونية كبيرة حول استخدام المستهلكين للصور.