"التقني فيصل السيف" الوجه الإعلامي لجهاز "كامون 30 بريمير" الإصدار الخاص

وعلَّق باري ني، المدير العام لشركة "تكنو" في الشرق الأوسط وإفريقيا، على هذه الخطوة غير المسبوقة على مستوى السعودية والمنطقة بالقول: "هدفنا هو أن نصبح العلامة التجارية للهواتف الذكية المفضلة لدى المستهلكين السعوديين، من خلال صياغة المنتجات والخدمات التي تتناسب مع أنماط حياتهم".