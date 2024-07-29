"التقني فيصل السيف" الوجه الإعلامي لجهاز "كامون 30 بريمير" الإصدار الخاص

أعلنت "تكنو"، الشركة الرائدة في مجال الابتكار في صناعة الهواتف الذكية، تعاونًا استراتيجيًّا مع أحد أبرز المؤثرين في مجال التكنولوجيا في الشرق الوسط، التقني فيصل السيف. وهذا التعاون يُمثِّل علامة بارزة في التزام "تكنو" بدفع حدود الابتكار وتجربة المستخدم السعودي في سوق الهواتف الذكية التنافسي.
وبموجب هذا التعاون سيكون فيصل السيف الوجه الإعلامي لجهاز "كامون 30 بريمير" للإصدار الخاص من شركة لوي الألمانية.
وستكون "تكنو" أول شركة مصنعة للهواتف الذكية تعقد مثل هذا التعاون في منطقتها؛ وهو ما يُمهِّد الطريق لعصر جديد من الابتكار والحلول التي تركز على العملاء في السعودية.
ويُعدُّ فيصل السيف شخصية بارزة في مجال التقنية والإبداع في العالم العربي، ويتمتع بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي بفضل محتواه المتميز الذي يتناول قضايا التكنولوجيا والابتكار.
وستعمل "تكنو" وشريكها السعودي جنبًا إلى جنب لتطوير سلسلة من نماذج الهواتف الذكية؛ لكي تتناسب مع تطلعات المستخدمين. ولن يؤدي هذا النهج إلى تعزيز حضور "تكنو" في السوق فحسب، بل سيوفر أيضًا للمستهلكين مستويات غير مسبوقة.
وعلَّق باري ني، المدير العام لشركة "تكنو" في الشرق الأوسط وإفريقيا، على هذه الخطوة غير المسبوقة على مستوى السعودية والمنطقة بالقول: "هدفنا هو أن نصبح العلامة التجارية للهواتف الذكية المفضلة لدى المستهلكين السعوديين، من خلال صياغة المنتجات والخدمات التي تتناسب مع أنماط حياتهم".
وأكد أن المملكة العربية السعودية تُمثِّل أولوية استراتيجية في خارطة طريق التوسع العالمي لشركة "تكنو"، وقال: "نحن ملتزمون بأن نكون قوة دافعة في رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، من خلال تقديم حلول مبتكرة، تركز على العملاء. وتهدف تكنو إلى تمكين المستخدمين السعوديين من إطلاق العنان لإمكاناتهم الرقمية الكاملة، والتنقل في المستقبل بثقة".
ويتجلى التزام "تكنو" تجاه السوق السعودي من خلال استثماراتها في التسويق المحلي والبنية التحتية لخدمات ما بعد البيع، وتعاونها مع شبكة من مراكز الخدمة المعتمدة في جميع أنحاء المدن الكبرى؛ لتوفير الدعم الموثوق به، وفي الوقت المناسب لعملائها.
وقال باري ني: "تُعدُّ المملكة العربية السعودية سوقًا رئيسيًّا، تركز عليه شركة تكنو، بينما نواصل صعودنا العالمي".
وأضاف: "إن سكان السعودية من الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا، والمشهد الرقمي سريع التطور، يُقدِّمان فرصًا هائلة لعلامة تجارية تركز على العملاء، مثل علامتنا التجارية".
وتميَّزت "تكنو" بالتزامها الثابت بوضع المستهلكين داخل المملكة العربية السعودية في قلب استراتيجيتها، وهي تفعل ذلك من خلال نهج جديد، يركز على العملاء.
ومع سعيها لتوسيع حضورها في السعودية كانت "تكنو" مهتمة جدًّا بالاستماع إلى أصوات المستهلكين المحليين، وترجمة تطلعاتهم إلى حلول مبتكرة.
ولتحقيق هذا الهدف أنشأت "تكنو" قنوات مخصصة للتعليقات، وسهَّلت وصول أصواتهم.
وأوضح باري ني: "إن صوت المستهلك المحلي لا يُسمع فحسب، بل إنه مندمج بشكل فعال في نسيج استراتيجياتنا وتطوير منتجاتنا. نحن ملتزمون بأن نكون علامة تجارية، تستمع حقًّا إلى التطلعات الفريدة للشعب السعودي، وتفهمها، وتستجيب لها".
ويتوافر الإصدار الخاص "كامون 30 بريمير" بسعر مُغرٍ، يبدأ من 2199 ريالاً سعوديًّا حصريًّا لدى جميع فروع "إكسترا".