مايكروسوفت تكشف عن نسخة استثنائية لـ"ويندوز 11".. لكن لن تكون متاحة لك إلا بتلك الطريقة

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن نسخة استثنائية من نظام تشغيلها الأشهر عالميًّا "ويندوز 11"؛ مشيرة إلى أنها لن تكون متاحة للمستخدمين إلا بطريقة خاصة.

وأشارت "مايكروسوفت" في بيان نقله موقع "تايمز نيوز ناو"، أن نسخة "ويندوز 11 برو" الجديدة لن تكون متاحة للمستخدم؛ إلا إذا قام بتفعيل حسابه على "مايكروسوفت"، ويكون الحاسب الذي سيعمل عليه متصلًا بالإنترنت.

وأوضحت أن نظام "ويندوز 11 برو" سيتطلب اتصالًا بالإنرتنت وإنشاء حساب على "مايكروسوفت"؛ حتى يتمكن المستخدم من تحميل الإعدادات الأولية للنظام على حاسبه، ولن تفلح معه حيلة عدم استخدام حساب "مايكروسوفت" بفصل الحاسب عن الإنترنت عند بداية تحميل النظام.

ومن المتوقع أن يتم طرح نظام "ويندوز 11 برو" بصورة رسمية لكل المستخدمين، خلال الأشهر المقبلة، ليحل محل "ويندوز 11 هوم" الأخير.

ويحتوي "ويندوز 11 برو" على عدد من المزايا الاستثنائية الجديدة، مثل تخصيص عدد من التطبيقات داخل مجلد معين؛ بحيث يمكنك تشغيلها مباشرة بمجرد دخولك إلى ذلك المجلد، وعدم بحثك عليها باستمرار، وفصل تطبيقات الترفيه عن تطبيقات العمل، وما إلى ذلك من أمور.

كما يحتوي أيضًا "ويندوز 11 برو" على خاصية "عدم الإزعاج" الجديدة، التي تسهّل عملية إسكات الإشعارات لفترة من الوقت، وتعيدها في فترة أخرى، وتطلع على الإشعارات التي فاتتك في الفترة التي كنت تفعّل فيها خاصية عدم الإزعاج.

ويتضمن "ويندوز 11 برو" أيضًا خاصية إنشاء "التسميات الواضحة المباشرة" تلقائيًّا على الحاسب، من أي محتوى صوتي، وسيتم عرض التسميات التوضيحية في الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة أو في نافذة عائمة حسب رغبة المستخدم.