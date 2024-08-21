تسريبات: معالج "سنابدراجون" الأحدث يجهز تردد رسوميات غير مسبوق

وسيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى أن معالجات "سنابدراجون" الجديدة ستكون سرعتها أعلى بكثير عن المعالجات الأخرى المنافسة، ما سيساعدها في تطبيق تقنيات وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة أكبر.