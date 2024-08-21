تسريبات: معالج "سنابدراجون" الأحدث يجهز تردد رسوميات غير مسبوق

كشفت مصادر من داخل شركة "كوالكوم" الأمريكية أنها تجهز معالج "سنابدراجون" الأحدث المرتقب ليوفر تردد رسوميات مذهلًا غير مسبوق.
وأوضحت المصادر التي أبرزها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن معالج رسوميات "أدرينو" المبني على معالج "سنابدراجون 8 الجيل الرابع" سيوفر تردد 1250 ميجاهرتز، بزيادة كبيرة عن ترددات معالج "سنابدراجون 8 الجيل الثالث".
وسيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى أن معالجات "سنابدراجون" الجديدة ستكون سرعتها أعلى بكثير عن المعالجات الأخرى المنافسة، ما سيساعدها في تطبيق تقنيات وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة أكبر.
وتشير التقارير إلى أن معالج "سنابدراجون 8 الجيل الرابع" سيتضمن أيضًا سرعات وحدة معالجة مركزية عالية جدا بفضل نواتي "أوريون" الخاصة به، التي ستعملان بسرعة تصل إلى 4.09 جيجاهرتز، فيما ستعمل الـ6 أنوية الأخرى بسرعة 2.78 جيجاهرتز.
وبالمقارنة فإن أسرع معالج منافس متوفر في هواتف "آيفون" وهو معالج "أيه 17" بهاتف "آيفون 15 برو" تصل سرعته إلى 3.78 جيجاهرتز، وفي هواتف أندرويد فأعلى سرعة وصلت لها المعالجات 3.4 جيجاهرتز.
ولكن أبل تعمل حاليًا على معالجات أخرى متطورة من نوع "إم 4" بأجهزة "آيباد برو" بسرعة تصل إلى 4.4 جيجاهرتز.