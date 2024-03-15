"تيك توك" يستنفر مستخدميه قبل اعتماد قانون الحظر الأمريكي

التنبيهات الجديدة هي الرسالة الثانية التي يرسلها "تيك توك"، للمستخدمين بشأن القانون، حيث كانت الرسالة الأولى قبل التصويت في مجلس النواب، طلبت الشركة من المستخدمين الاتصال بممثليهم في المجلس، ولكنها أتت بنتائج عكسية، حيث اتهم المشرعون الشركة بمحاولة "التدخل" في العملية التشريعية، حيث ورد أن مكاتب الكونجرس كانت غارقة في المكالمات، والتي جاء الكثير منها من مراهقين مشوشين إلى حد ما.