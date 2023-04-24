"جوجل" تستعين بمستشعرات من "سامسونج" لدعم كاميرات "بيكسل 8 برو"

ولا يتوقّع أن يتم الكشف عن هذه الهواتف خلال مؤتمر جوجل للمطورين والمبرمجين في 10 مايو المقبل؛ حيث يتوقّع أن تكشف الشركة عن هاتف "بيكسل 7 أيه"، وهاتفها القابل للطي "بيكسل فولد".