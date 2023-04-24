"جوجل" تستعين بمستشعرات من "سامسونج" لدعم كاميرات "بيكسل 8 برو"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية قرّرت الاستعانة بمستشعرات متطورة من شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية؛ لدعم كاميرات هواتفها المرتقبة "بيكسل 8 برو".
ولا يتوقّع أن يتم الكشف عن هذه الهواتف خلال مؤتمر جوجل للمطورين والمبرمجين في 10 مايو المقبل؛ حيث يتوقّع أن تكشف الشركة عن هاتف "بيكسل 7 أيه"، وهاتفها القابل للطي "بيكسل فولد".
وأوضحت مصادر لموقع "جادجيت 360" التقني المتخصص، أن جوجل استعانت بمستشعرات "آيزوسيل الجيل الثاني" من سامسونج بدقة 50 ميجابيكسل، التي ستوفّر لهواتف "بيكسل 8 برو" تقنيات صور استثنائية؛ بحسب التقرير.
ويقدّم مستشعر سامسونج الجديد هذا، نتائجَ أفضل في التقاط الصور، في ظروف الإضاءة المنخفضة من خلال محاكاة حجم أكبر يبلغ 2.8 ميكرون بيكسل، وباستخدام تقنية "تجميع وحدات البيكسل الرباعية".
ويتيح المستشعر كذلك للمستخدمين، تسجيلَ مقاطع فيديو عالية الدقّة بدقة 480 إطارًا في الثانية، أو بتقنية "4 كي" بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وفيديو بدقة 8 كيلوبايت بمعدل 30 إطارًا في الثانية.
وتشير المصادر أيضًا إلى أن سلسلة "بيكسل 8" ستأتي بتصميمات رياضية جديدة كليًّا، تسمح باستخدامها في مختلف الظروف الصعبة وخلال أداء المهام الشاقّة.