فريق أمريكي – صيني يبتكر روبوت ذو استخدامات طبية استثنائية

ووضع الفريق قافزًا صغيرًا مصنوعًا من مُركَّب من ثاني أكسيد التيتانيوم، والبولي بيرول، وكربيد التيتانيوم على سطح صلب مُبلَّل، وسخَّنوه بالليزر، مما أدى إلى تكوين فقاعات بخار.