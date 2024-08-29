أول مريض زرع شريحة "ماسك" الدماغية يقول إنه يستخدمها حاليًا في تعلّم الفرنسية واليابانية

تحدّث أول مريض لشركة "نيورالينك" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بأنه استخدم الشريحة الذكية المزروعة في دماغه من أجل تعلم الفرنسية واليابانية.
ونقل موقع "بزنس إنسايدر" عن نولاند أربو، أول مريض يزرع الشريحة الذكية في دماغه، قوله إنه يطلق على هذه الشريحة حاليًا اسم "إيف".
وقال "أربو" إن الشريحة الذكية المزروعة في دماغه تساعده على تحسين نفسه بطرق مختلفة.
وأشار إلى أنه يقضي حوالي 4 ساعات يوميًا في جلسة مع الموظفين في نيورالينك، من الاثنين إلى الجمعة، لاختبار الشريحة، في وقت فراغه، يستخدم الجهاز لقراءة ودراسة وتعلم لغات جديدة.
وأردف قائلًا: "حاليًا، أتعلم الفرنسية واليابانية لمدة 3 ساعات تقريبًا يوميًا باستخدام بعض الموارد المختلفة، وقررت أيضًا إعادة تعلم الرياضيات من البداية استعدادًا للعودة إلى المدرسة يومًا ما".
كان "أربو" يعاني من شلل رباعي، وأصيب بالشلل من الكتفين إلى الأسفل في "حادث غوص في عام 2016"، تلقى زرعة الدماغ من نيورالينك في يناير، حتى يتمكن من التحكم بالأشياء مرة أخرى.
وتعمل هذه الشريحة على التقاط نشاط الدماغ، وإرساله إلى الكمبيوتر عبر البلوتوث، مما يسمح للمستخدم بالتحكم في حركة مؤشر الكمبيوتر وتصفح الويب ولعب ألعاب الفيديو وتصميم نماذج ثلاثية الأبعاد -على سبيل المثال- من خلال تصور حدوث هذه الأشياء.
يُذكر أن "ماسك" وصف الشريحة بأنها ستكون حاسمة بالنسبة للبشرية، وستتنافس مع الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء.