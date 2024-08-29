أول مريض زرع شريحة "ماسك" الدماغية يقول إنه يستخدمها حاليًا في تعلّم الفرنسية واليابانية

وأردف قائلًا: "حاليًا، أتعلم الفرنسية واليابانية لمدة 3 ساعات تقريبًا يوميًا باستخدام بعض الموارد المختلفة، وقررت أيضًا إعادة تعلم الرياضيات من البداية استعدادًا للعودة إلى المدرسة يومًا ما".