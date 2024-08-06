"أبل" تطلق الإصدار التجريبي الخامس للمطورين.. هذه أبرز ميزاته

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية، الإصدار التجريبي الخامس للمطورين لكافة أنظمة التشغيل التابعة لها على أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"أبل ووتش" و"أبل فيجن" و"أبل تي في" وحواسيب "ماك".