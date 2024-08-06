"أبل" تطلق الإصدار التجريبي الخامس للمطورين.. هذه أبرز ميزاته

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية، الإصدار التجريبي الخامس للمطورين لكافة أنظمة التشغيل التابعة لها على أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"أبل ووتش" و"أبل فيجن" و"أبل تي في" وحواسيب "ماك".
ويأتي تحديث "آي أو إس 18 بيتا 5" بحجم 2 جيجابايت، وأبرز ميزاته كانت مرتبطة بمتصفح "سفاري".
ويحصل متصفح "سفاري" في النظام الجديد على ميزة جديدة، للتحكم في التشتيت، تتيح لك إخفاء الإعلانات المنبثقة المزعجة من قائمة الخيارات.
كما سيحصل تطبيق "الصور" الآن على تخطيط جديد يزيل عرض "معرض صور"، إلى جانب خيارات تخصيص وإعادة ترتيب جديدة تتيح لك إدارة مجموعات الصور الخاصة بك.
كما ستحصل الشاشة الرئيسية على خيار جديد لتحرير الصفحات.
وتم تحديث أيقونات تطبيق الخرائط والعثور على تصميماتي بتصميمات جديدة.
وستتمتع الأيقونات الموجودة في مركز التحكم الآن بتصميم أكثر شفافية.
وتتميز إصدارات البرامج الجديدة أيضًا بإصلاحات الأخطاء والتحسينات العامة.
وكما هو الحال دائمًا، لا يُنصح بتثبيت برنامج تجريبي على أجهزتك الأساسية، ويجب عليك دائمًا إجراء نسخة احتياطية لبياناتك قبل التثبيت.