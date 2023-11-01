انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرّض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء نحو 8500 شهيد وإصابة أكثر من 21 ألفاً في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى دمارٍ واسعٍ في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصفٍ متواصلٍ من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.