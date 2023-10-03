"إكس" يعمل على تقنيات جديدة.. ألعاب وتسوق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة "إكس" (تويتر سابقًا) تسعى حاليًا لتطوير تقنيات جديدة لجذب المزيد من المبدعين إلى منصتها.
وأفاد تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، بأن مالك "إكس"، إيلون ماسك، يسعى لتطوير المنصة بميزات فيديو جديدة؛ بما في ذلك بث الألعاب والتسوق المباشر، كجزء من استراتيجيته لتحويل "إكس" إلى "تطبيق لكل شيء".
وتنوي "إكس" أن تطلق تقنية جديدة لبث ألعاب مشابهة لتلك المستخدمة في تطبيق "تويتش".
ويُتَوقع أن تكون تلك التقنيات الجديدة متاحة فقط لمستخدمي الإصدار مدفوع الأجر من "إكس".
ورغم أن التسريبات المنشورة بشأن تقنيات البث المباشر تشير إلى افتقاره لعدد من الميزات الأساسية التي يرغب بها منشئو المحتوى؛ إلا أنها يبدو أنها كانت نسخة تجريبية وقد يتضمن الإصدار النهائي من تلك التقنيات معظم الميزات الموجودة في التطبيقات المنافسة.
وتقوم "إكس" أيضًا بتجربة ميزات التسوق المباشر عبر المنصة، ولأجل ذلك عقَد اتفاقية شراكة مع الممثلة الشهيرة باريس هيلتون لإنشاء 4 برامج محتوى فيديو أصلية لـ"إكس" سنويًّا تتضمن ميزات التسوق المباشر.
ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت البنية التحتية لـX ستكون قادرة على مواكبة ميزات الفيديو المباشر الجديدة.