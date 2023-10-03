"إكس" يعمل على تقنيات جديدة.. ألعاب وتسوق

ورغم أن التسريبات المنشورة بشأن تقنيات البث المباشر تشير إلى افتقاره لعدد من الميزات الأساسية التي يرغب بها منشئو المحتوى؛ إلا أنها يبدو أنها كانت نسخة تجريبية وقد يتضمن الإصدار النهائي من تلك التقنيات معظم الميزات الموجودة في التطبيقات المنافسة.