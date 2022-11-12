في تويتر.. فوضى بسبب موجة من الحسابات المزيّفة

قامت شركة تويتر بتعليق منح "العلامة الزرقاء" مقابل اشتراك شهري يبلغ نحو 8 دولارات، وسط حالة من الفوضى شهدتها المنصة؛ إثر ظهور عديد من الحسابات المزيّفة.
وحصلت حسابات عدة تنتحل صفة علامات تجارية كبرى على "العلامة الزرقاء"، التي كانت في السابق وسيلة للتثبت من أن هوية المستخدم حقيقية.
وفي واحدة من الحالات، زعم مستخدم أنه شركة الأدوية "Eli Lilly"، وقال إن "الأنسولين مجاني"، وهو ما تسبّب في حالة فوضى وتراجع أسهم الشركة.
ولم تعلّق "تويتر" حول ما جرى.
وقال محلل العلاقات العامة ماكس بيرنز، إنه شاهد حسابات مزيّفة قامت بشراء العلامة الزرقاء، وتدّعي أنها حسابات دعم لشركات طيران حقيقية.
وقال بيرنز "كم من الوقت يحتاج إليه منتحلو الحسابات للحصول على معلومات عن تذاكر سفر الركاب الحقيقيين ثمّ يقومون بإلغاء رحلاتهم أو الحصول على معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم، ويشرعون في استخدامها؟".